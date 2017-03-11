HABER: Ceylan BEYKOZ

Duran toplardan ve bireysel hatalardan çok basit goller yediklerini anlatan Çapa, "İkinci devreye istekli ve arzulu gayet iyi başladık. 2-22den sonra çok net bir pozisyonu değerlendiremedik. Rakibe çok net pozisyon vermedik ama pozisyona giren takım galip gelmiyor, gol atan takım galip geliyor."

Çapa, maçın 5. dakikasında attıkları golün neden iptal edildiğini bilmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: