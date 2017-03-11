HABER: Ceylan BEYKOZ
Duran toplardan ve bireysel hatalardan çok basit goller yediklerini anlatan Çapa, "İkinci devreye istekli ve arzulu gayet iyi başladık. 2-22den sonra çok net bir pozisyonu değerlendiremedik. Rakibe çok net pozisyon vermedik ama pozisyona giren takım galip gelmiyor, gol atan takım galip geliyor."
Çapa, maçın 5. dakikasında attıkları golün neden iptal edildiğini bilmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Dördüncü hakem ofsayt olduğunu söylemiş ama bizim olduğumuz açıdan ofsayt olmadığı aşikar. Gol ondan dolayı iptal edildiyse gerçekten üzücü bir karar. 10 hafta içerisinde alabileceğimiz puanların çoğunu almaya çalışacağız. Ondan sonraki süreç bize kalmış değil. Tek şansımız bundan sonraki süreçte üst sıralardaki takımlarla oynayacağız. Burada bir seri yakalarsak 10 hafta sonunda inşallah sezon başında hedeflediğimiz yerde ligi tamamlamış olacağız."
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