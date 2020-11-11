Gol Atmayı Öğreniyoruz

TFF 1. ligde bu sezon geçtiğimiz yılı bir kenara bırakıp önceki sezonları mumla aratan Boluspor son iki haftada iki deplasman maçında attığı 2 golle en bol gollü maçlarını yaşadı.

Gol Atmayı Öğreniyoruz

Haber: Ceylan Beykoz

İlk 7 haftada skor üretmekte zorlanan kırmızı beyazlılar son 8 günde hem de deplasmanda oynadığı hem Bursaspor hem de Akhisarspor maçında rakip fileleri 2'şer kez havalandırmayı başardı. Tüm bunların aksine kalesinde gol görmeye devam eden kırmızı beyazlılar Bursaspor'dan 4 Akhisar'dan 2 gol yedi.  Kırmızı beyazlılar bu maçlardan önce oynadığı Balıkesirspor ve Menemenspor maçında kalesini gole kapatmış ancak rakip fileleri de havalandıramamıştı. 

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 16:05
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Komşu hükmen mağlup
Komşu hükmen mağlup
  1. Spor

banner128