Gol Atmayı Öğreniyoruz

Haber: Ceylan Beykoz

İlk 7 haftada skor üretmekte zorlanan kırmızı beyazlılar son 8 günde hem de deplasmanda oynadığı hem Bursaspor hem de Akhisarspor maçında rakip fileleri 2'şer kez havalandırmayı başardı. Tüm bunların aksine kalesinde gol görmeye devam eden kırmızı beyazlılar Bursaspor'dan 4 Akhisar'dan 2 gol yedi. Kırmızı beyazlılar bu maçlardan önce oynadığı Balıkesirspor ve Menemenspor maçında kalesini gole kapatmış ancak rakip fileleri de havalandıramamıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 16:05