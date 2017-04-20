Haber: Esra Öztürk

Bu sene 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu ilk maçları dün oynandı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmaların ilkinde geçen sezonun yarı finalisti Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin BESK Elvan İnşaat ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin, BESK Elvan İnşaat kalecisi Cem Gülçakır’ın hatası sonrası 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ataklarını sürdüren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’de Vedat Akgün köşe vuruşunda doğrudan kaleye vurarak harika bir gole imza attı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Vedat’la bir gol daha bulan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ilk yarı bitmeden rakibinin golüne engel olamasa da devreyi 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyundan düşen Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin karşısında oyun üstünlüğünü ele geçiren BESK Elvan İnşaat maçın son dakikalarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.