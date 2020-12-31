Gol düellosu Boluspor’un

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de 11. haftada ertelenen mücadelede Adanaspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. 5 gol atılan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla ekibimiz Boluspor oldu. 3 hafta sonra deyim yerindeyse şeytanın bacağını kıran takımımız, 6 puan değerindeki müsabakadan 3 puan çıkararak derin bir nefes aldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Atalay Babacan ve Burak Bekaroglu (K.K) kaydederken, Boluspor'un golleri Goran Karacic (K.K), Gokhan Sazdagi ve Hamza Gur'den geldi.

Bu skorla Boluspor puanını 16'ya yükseltirken, Adanaspor 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Adanaspor'da Canberk'in geri pasından topu ayağından kaçıran kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

15. dakikada Adanaspor'da Uğurcan'ın ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer, topu direğin yanında dışarı gönderdi.

17. dakikada Adanaspor'da Ömer'in sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Atalay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

42. dakikada Adanaspor'da Ryan'ın ortasıyla buluşan Ergin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

45+2. dakikada Boluspor'un atağında Melih'in ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlara gönderdi. 1-2

52. dakikada Adanaspor'da sol kanattan Ömer'in ortasına müdahale etmek isteyen Burak Bekaroğlu, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-2

82. dakikada Boluspor'da Kerim'in sol kanattan ortasına kafa vuran Hamza, topu ağlara gönderdi. 2-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

Adanaspor: Karacic, Canberk, Hakan, Donkor, İsmail (Furkan dk. 45+3), Uğurcan, Atalay (Eren dk.70), Serhat (Ozan dk. 85 ?) Ryan (Berkan dk.70), Ömer, Ergin

Yedekler: Umut, Cenk, Evren, Belem, Burak

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Boluspor: Mosquera (Ömer dk. 24), Ali, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan, Kerim, Alican (Hamza dk. 78), Tugay, Melih (Fethi dk. 90+3 ?), Gökhan, Marlinho (Burak Asan dk. 46), Poepon (Abdullayev dk. 78)

Yedekler: Fatih, Muhammed Bayır, Muhammed G., Muhammed A., Mihajlovic

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Karacic (dk. 7 k.k.), Gökhan (dk. 45+3), Hamza (dk. 82) (Boluspor), Atalay (dk. 17), Burak Bekaroğlu (dk. 52 k.k.) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Canberk, İsmail, Furkan, Hakan, Uğurcan (Adanaspor), Marlinho, Kerim, Burak Asan(Boluspor)