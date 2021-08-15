Gol düellosunda kazanan Eyüpspor

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig’in açılış maçında Gençlerbirliği, Eyüpspor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetti. Mücadele, Eyüpspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Perde 13. dakikada açıldı. Yeni takımıyla ilk maçında fileleri havalandıran Umut Bulut, Eyüpspor’u 1-0 öne geçirdi.

Tecrübeli forvet 27’de bir kez daha sahne aldı. Timur’un asistinde fileleri havalandıran Umut, soyunma odasına giderken skoru belirledi: 0-2.

Maçın 63. dakikasında sahneye Kerim Avcı çıktı. Tecrübeli futbolcu, farkı bire indiren golün altına imza attı.

Maçta 78. dakika oynanırken Taşkın İlter, Eyüpspor’u bir kez daha iki farklı üstünlüğe götürecek golü kaydetti.

Müsabakanın 83. dakikasında Sandro Lima topu ağlara yolladı ve Gençlerbirliği bir kez daha farkı bire indirdi.

Yalnızca bir dakika sonra Cenk Ahmet Alkılıç, Eyüpspor adına durumu 4-2’ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan (Dk. 68 Barış Alıcı), Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Sallalich (Dk. 80 İlker Karakaş), Kerim Avcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 76 Mustafa Seyhan), Lualua, Sandro

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Taşkın İlter, Serdar Cansu, Kozulj (Dk. 69 Bekir Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Timur Temeltaş (Dk. 89 Mikail Okyar), Umut Bulut (Dk. 80 Taha Balcı)

Goller: Dk. 13 ve 22 Umut Bulut, Dk. 78 Bekir Yılmaz, Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor), Dk. 63 Kerim Avcı, Dk. 83 Sandro (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Taşkın İlter, Dk. 83 Uğur Akdemir (Eyüpspor), Dk. 36 Kerim Avcı, Dk. 48 Arda Kızıldağ, Dk. 54 Grechyshkin, Dk. 77 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)