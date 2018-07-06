Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu altıncı hafta maçları Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maçla sona erdi. 6’ıncı hafta maçları öncesi grupta puanı bulunmayan Saha Komiserleri Derneği Çıtırland Güzelsur İnşaat karşı karşıya geldi. Grupta son haftaya girilirken gruptan çıkma iddiası bulunmayan iki takımın maçında adeta gol yağmuru oldu. Rahat bir futbol sergileyen iki takımdan Saha Komiserleri Derneği 30 dakikalık ilk devreyi 9-1 önde kapattı. İkinci yarıda ise adeta küllerinden yeniden doğan Çıtırland Güzelsur İnşaat rehavete kapılan rakibi karşısında golleri arka arkaya bulmaya başladı. Aradaki farkın kapandığını fark eden Saha Komiserleri Derneği yeniden oyun üstünlüğünü ele geçirirken toplam 22 golün atıldığı karşılaşmadan 13-9 galip ayrılarak turnuvadaki ilk puanını almış oldu.