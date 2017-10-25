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25 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Gol düellosunu Altınordu kazandı

    Elit U17 Ligi’nde Boluspor, evinde konuk ettiği Altınordu’ya 7’nci hafta mücadelesinde 4-3 mağlup oldu.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 11:28
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    Gol düellosunu Altınordu kazandı

    Haber: Semih Baykal

    Sezona 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayan Boluspor U17 takımı 7’nci hafta mücadelesinde evinde Altınordu ile karşı karşıya geldi. Karaçayır 1 Nolu Sentetik sahada oynanan mücadeleyi Ali Seçilmiş yönetti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf rakip Altınordu oldu. Altınordu maçın 22’nci dakikasında Altar ile bulduğu golle öne geçti (0-1). Golden sonra kendini toparlayan Boluspor 38’nci dakikada Fatih ile bulduğu golle skoru dengeledi (1-1). İlk Yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Boluspor oldu. Kırmızı beyazlılar 50’nci dakikada Erkan’ın penaltı golü ile 2-1 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Altınordu Mustafa’nın golü ile skoru dengeledi (2-2). Boluspor, 70’nci dakika’da tekrar Muhammet ile 3-2 öne geçti. Altınordu ise bu gole 3 dakika sonra Salih ile karşılık verdi (3-3). Maçta son sözü takımının ilk golünü Altan Altar söyledi. Altınordu Altar ile 78’nci dakikada bulduğu golle skoru 3-4 getirdi. Maçta bu korla tamamlandı. Boluspor bu sonuçla lig’deki ikinci yenilgisini aldı. Kırmızı beyazlılar önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.

    Stat: Karaçayır Sentetik 1 Nolu Saha

    Hakemler: Ali Seçilmiş,  Kemal Ergün,  Canser Karaağaçlı, Yağmur Vural

    Boluspor: Oğul Kaan, Fatih, Canberk, Tunahan Çağrı, Semih Kaygusuz, Tunahan Subaşı, Muhammet Revaha, Erkan, Semih Çetin (41.dk.Abdülsamet), Cihan (55.dk.Yusuf Yiğit), Oğuz (63.dk.Alphan)

    Altınorduspor: Mertcan, Kağan, Hüseyin, Emircan, Alperen (52.dk.Atakan), Atalay, Altar, Emre (47.dk.Mustafa), Salih, Muzaffer (52.dk.Atalay), Barışcan Işık

    Goller: 22.dk.ve 78.dk. Altar, 60.dk.Mustafa, 73.dk.Salih (Altınordu),  38.dk.Fatih, 50.dk.penaltıdan Erkan, 70.dk.Muhammet Revaha (Boluspor)

    Sarı Kart: 49.dk.Alperen (Altınordu)

    Anahtar Kelimeler: Elit, U17, Ligi’nde, Boluspor, Evinde

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