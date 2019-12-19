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Gol Krallığında Son Durum

Boluspor’da en golcü futbolcu 6 golle Poepon oldu. 15 maçlık süreçte Boluspor sadece 13 gol bulabildi.

Gol Krallığında Son Durum

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1’inci Lig Gol krallığı sıralamasında Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş attığı 9 golle ilk sırada yer aldı. Lig gol krallığı sıralamasında yer alan diğer futbolcular ve attıkları gol sayısı şöyle oluştu:

Gol Krallığı Sıralaması

Emircan Altıntaş - Cesar Grup Ümraniyespor 9

Burhan Eşer - Akhisarspor 8

Ghıslaın Gımbert - Cesar Grup Ümraniyespor 8

Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka - Eskişehirspor 8

Aldın Cajıc - İstanbulspor A.Ş. 6

Marco Fılıpe Lopes Paıxao - Altay 6

Raul Andreı Rusescu - Giresunspor 6

Rydell Romano Poepon - Boluspor 6

Emeka Frıday Eze - Adanaspor A.Ş. 5

Emre Güral - Eskişehirspor 5

Innocent Nkasıobı Emeghara - Fatih Karagümrük A.Ş. 5

Sokol Cikalleshi - Akhisarspor 5

Anıl Koç - Altınordu 4

Anton Putsıla - Altay 4

Erhan Çelenk - Akhisarspor 4

Erkan Zengin - Fatih Karagümrük A.Ş. 4

Kubilay Kanatsızkuş - Bursaspor 4

Marko Mılınkovıc - Eskişehirspor 4

Mertan Caner Öztürk - Osmanlıspor Futbol Kulübü 4

Mıckael Franck Pote - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4

Mirkan Aydın - Hatayspor 4

Papa Alıoune Dıouf İstanbulspor A.Ş. 4,

Rahmi Anıl Başaran Ekol Hastanesi Balıkesirspor 4,

Samed Ali Kaya Adana Demirspor 4,

Selim Ilgaz Hatayspor 4

Esra Perçin

Esra Perçin

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