Gol Krallığında Son Durum

Haber: C.Kutay Aykan
TFF 1’inci Lig Gol krallığı sıralamasında Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş attığı 9 golle ilk sırada yer aldı. Lig gol krallığı sıralamasında yer alan diğer futbolcular ve attıkları gol sayısı şöyle oluştu:
Gol Krallığı Sıralaması
Emircan Altıntaş - Cesar Grup Ümraniyespor 9
Burhan Eşer - Akhisarspor 8
Ghıslaın Gımbert - Cesar Grup Ümraniyespor 8
Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka - Eskişehirspor 8
Aldın Cajıc - İstanbulspor A.Ş. 6
Marco Fılıpe Lopes Paıxao - Altay 6
Raul Andreı Rusescu - Giresunspor 6
Rydell Romano Poepon - Boluspor 6
Emeka Frıday Eze - Adanaspor A.Ş. 5
Emre Güral - Eskişehirspor 5
Innocent Nkasıobı Emeghara - Fatih Karagümrük A.Ş. 5
Sokol Cikalleshi - Akhisarspor 5
Anıl Koç - Altınordu 4
Anton Putsıla - Altay 4
Erhan Çelenk - Akhisarspor 4
Erkan Zengin - Fatih Karagümrük A.Ş. 4
Kubilay Kanatsızkuş - Bursaspor 4
Marko Mılınkovıc - Eskişehirspor 4
Mertan Caner Öztürk - Osmanlıspor Futbol Kulübü 4
Mıckael Franck Pote - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4
Mirkan Aydın - Hatayspor 4
Papa Alıoune Dıouf İstanbulspor A.Ş. 4,
Rahmi Anıl Başaran Ekol Hastanesi Balıkesirspor 4,
Samed Ali Kaya Adana Demirspor 4,
Selim Ilgaz Hatayspor 4