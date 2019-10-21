“Gol Moralimizi Bozdu”

Haber: Ceylan Beykoz

İlk golü yiyene kadar geçen sürede çok iyi olduklarını belirten Kutlu, "Özelikle ilk yarıda çok net 3 - 4 tane gol pozisyonu yakaladık. Rakibimize zannediyorum 45+2'de bir şut imkanı tanıdık. Bolu spor’un pozisyonu yoktu. Golü yedikten sonraki bölümde Bolu spor bizden daha çok istediklerini yapan takım oldu. Biz de oyundan düştük. Aslında skor ne olursa olsun oyuncularım oyundan kopmayıp ilk yarıdaki disiplinde devam etseler, belki buradan istediğimiz sonuçla dönebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.Kutlu, ilk yarı girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Bolu spor'un golü bulduğunu aktararak, rakibin gol atmasının morallerini bozduğu için oyuna konsantre olamadıklarını ifade etti.