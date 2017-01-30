Haber: Erdal Tanrıverdi

Rydell Peopen 377 dakika sonra golle buluştu. Yıldız golcü Rydell Peopen ligde attığı toplam 11 golün üstüne 1 gol daha ekledi. En son ligde Adana Demirspor’a konuk olan Boluspor Rydell Peopen’in attığı 2 gol ile galibiyete uzanmıştı. Boluspor, Adana Demirspor maçının ardından oynadığı Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor, Manisaspor, ve Sivasspor maçlarında ilk 11’de bulunan Rydell Peopen bu maçlarda gol atamamıştı.

Elazığspor maçında gol orucuna son veren Rydell Peopen 86.dakikada şık bir gol attı. Farkı bire indiren Peopen'in çabaları mağlubiyete engel olamadı. Rydell Peopen attığı golle birlikte gol sayısını 12’ye yükseltti. Sakatlığı süren Andre Santos'un yokluğunda Poepon'da ki form düşüklüğü de dikkat çekiyor.