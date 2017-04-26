Haber: Esra Öztürk

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında üçüncü hafta tamamlandı. A grubunda dün oynanan maçlarda grubun beraberlikler takımı BESK Elvan İnşaat ilk iki maç sonunda puanı bulunmayan Bolu Beton ile karşı karşıya geldi.

Puan yada puanlara ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında iki takımda karşılaşmaya kontrollü başladı. Pozisyon kısırlığı yaşanan karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve iki takımda bir puana razı oldu. Bu sonuçla birlikte üç maçtan da beraberlikle ayrılan BESK Elvan İnşaat puanını 3 yaparken, Bolu Beton’da üçüncü maç sonunda puanla tanışmış oldu.