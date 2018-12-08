Haber: Gökhan Aksoy
Spor Toto 1'inci Lig’in 14’üncü haftasında Balıkesirspor Baltok kendi sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Bingül, Çetin Öncel
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+2 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 78 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 78 Muhammed Ali Doğan), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Gökhan Süzen), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 69 Muhammed Himmet Ertürk), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Sarı kartlar: Dk. 80 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 90 Burak Altıparmak (Denizlispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6’ıncı dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in ceza sahası üzerinden şutunda top üstten auta çıktı.
13’üncü dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Abdulkadir’in indirdiği topa Sedat sert vurdu, top az fakla kale direği yanından auta gitti.
17’nci dakikada Balıkesirspor Baltok’un atağında Sedat sağdan ortaladı. Otoo’nun bıraktığı topa Abdulkadir vurdu. Defansa çarpan top yükseklik kazanarak üst direğin üzerinden kornere gitti.
22’inci dakikada Bülent Cevahir'in ceza sahasına ortasında top kale direğine çarparak auta gitti.
48’inci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin Çalışkan'ı ceza sahasından şutunda top Stachowiak'da kaldı.
60’ıncı dakikada ceza sahası çizgisinde toplan buluşan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Sedat’ın sert şutu kale direğine çarparak kornere çıktı.
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