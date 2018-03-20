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20 Mart 2018 Salı
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    U 21 Liginde mücadele eden Boluspor, ligin 28. haftasında Samsunspor’a konuk oldu. Mücadeleyi 1-1 eşitlikle sona erdi.

    20 Mart 2018 Salı 14:27
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    Gol var galibiyet yok
    Haber: Semih Baykal

    U 21, 1.Liginde mücadele eden Boluspor, ligin 28. haftasında Samsunspor’a konuk oldu. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.  Samsunspor’un golünü 6.dakikada Oğuzhan Yıldırım kaydederken, Boluspor’un golü 78.dakikada Mutlu Güler’den geldi. Beraberliğin ardından puanını 42’ye çıkaran Boluspor 5.sıraya gerilerken, Samsunspor ise 34 puanla 11.sırada kaldı. Boluspor  ligin 29. haftasında Gaziantepspor’u konuk ederken, Samsunspor ise Adanaspor’a konuk olacak.

    Stat: Samsun 19 Mayıs

    Hakemler: Ertuğrul Yılmaz, Tarık Akyürek, Esra Öztürk, Umut Türkeş,

    Samsunspor: ** Orhan Erdoğan, ** Can Kıllı, ** Adnan Emir Koldere, ** Mahmut Can Duran, ** Doğuş Kalyon, **SefacanÖziç, ** Furkan Yıldırım, ** Tolga Amasyalı, ** Oğuzhan Yıldırım, ** Barış Güner, ** Ömer Furkan Çağlar,

    Boluspor: ** Efe Köpür, ** OğuzhanTaşgın,** Hakan Özkan,** Yasin İlhan, ** Furkan Akın,** Burak Gümüş, ** Mutlu Güler, ** Yaşar KaanTunçer, ** Mustafa Mert Bulut, **Ahmet Talha Kelebek, ** Muhammed Şura Çetin

    Goller: 6. dkOğuzhan Yıldırım (Samsunspor), 78. dk Mutlu Güler ( Boluspor)

    Sarı Kartlar: 19. DkTolga Amasyalı, 35. DkSefacanÖziç, 51. DkAdnan Emir Koldere, 90 + 3. Dk Mert Nuri Keskin (Samsunspor), 36. DkYaşar Kaan Tunçer, 44. dkHakan Özkan ( Boluspor)

    Anahtar Kelimeler: U, 21, Liginde, Mücadele, Eden

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