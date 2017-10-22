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22 Ekim 2017 Pazar
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    Bolu Amatör U – 1 6 Liginin 6.haftasında Kıbrısçıkspor ile Bolu Belediyespor karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

    22 Ekim 2017 Pazar 13:33
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    Gol var kazanan yok

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Amatör U -16 Liginnin 6.haftasında playoff’a kalma mücadelesi veren iki takımın kıyasıya çekişmeleri arasında geçenKıbrısçıkspor ile Bolu Belediyespor maçı 2 – 2lik beraberlikle son buldu. Bolu Belediyespor’unplay – offakalam şansı bu maçla zora girerken Kıbrısçıkspor Play off grubuna kalma adına büyük bir avantaj elde etti. Şuana kadar ligde hiç puanı bulunmayan Belediyespor bu beraberlikle ilk puanını aldı ve 1 puanla son sırada yer alırken Kıbrısçıkspor ise puanını 4’e çıkararak 5.sıradaki yerini büyük ölçüde korudu. Mücadelenin 15.dakikasında cezasahasının hemen dışında Emre harika vurdu, köşe giden top direğe çarptıktan sonra Kıbrıscıkspor ağlarına takıldı: 1-0. 35.dakikada Belediyespor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topa sert ve düzgün vuran Faruk skoru eşitledi: 1-1. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. 52.dakikada cezasahası içinde dönerek harika vuran Burak Kıbrıscıkspor’u 2-1 öne geçirdi. 67.dakikada Belediyesporlu oyuncu cezasahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ahmet Can’ın kullandığı penaltıyıKıbrısçıkspor’da ikinci yarıda oyuna giren kaleci Seyithan müthiş bir refleksle penaltıyı çıkardı. Bu penaltı maçın en kritik kırılma anlarındandı. Maçın uzatma anlarında oluşan karambolde topa vuran Berkay Belediyespor’a 1 puanı getiren golü atarak skoru belirledi: 2-2.

     

    Saha: Karaçayır Sentetik 1 Nolu Saha

     

    Hakemler: Savaş Sarıcan, Hasan Hüseyin Uysal, Yakup Büyükatar

     

    Kıbrıscıkspor: Murat, Polat, Eray, Kerimcan, Ramazan, Emircan, Faruk, Burak, Kaan Samet, Enes, Kaan Kurnaz

     

    Bolu Belediyespor: Yiğit Bedirhan, Atilla Eren, Tolga, Berkan, Ahmet Can, Melih, Görkem, Ali Kaan, Cemal, İzzet Furkan, Emre

     

    Goller: 15.dk.Emre, 80.dk.Berkay (Belediyespor), 35.dk.Faruk, 52.dk.Burak (Kıbrıscıkspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U,, 1

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