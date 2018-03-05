Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig 25. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Konuk ekip Adana Demirspor 4. dakikada TheoMendy’nin golüyle 1-0 öne geçerken 17. dakikada ChicoOfodeu skora 1-1’lik beraberliği getiren isim oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı başladıktan iki dakika sonra yine sahneye çıkan Ofodeu, Eskişehirspor’u 2-1 öne geçirirken 78’de Robert NdipTambe’nin golü Adana Demirspor’u 2-2’lik beraberliğe taşıdı ve mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor 28, Eskişehirspor ise 31 puana ulaştı. Eskişehirspor gelecek hafta deplasmanda BB Erzurumspor’a konuk olurken Adana Demirspor sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu(Dk. 67 Andaç Güleryüz), Bedirhan Altunbaş (Dk. 81 Semih Şentürk), Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno (Dk. 86 Fıratcan Üzüm)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Aydın Yılmaz (Dk. 68 Lalawele), Gege (Dk. 56 Tambe), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

GOLLER: Dk. 4 Mendy, Dk. 78 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 17 ve Dk. 47 Ofoedu ( Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Kubilay Sönmez (Adana Demirspor), Dk. 58 Bedirhan Altunbaş, Dk. 90 Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada kornerden gelen topa ceza sahası içinde yükselen Mendy meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

17. dakikada Dorukhan’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Ofoedu düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

47. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun pasında ceza sahası içine giren Ofoedu kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

78. dakikada Tambe’nin ceza sahası içine gelen topa iyi yükselerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2