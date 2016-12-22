Haber: Erdal TANRIVERDİ
Saha: Karaçayır
Hakemler: Sinan Yılgündüz, Umut Atlı, Fikri Alagözoğlu
Aladağ Spor takımı ilk 11: Mehmet Emre Ünal(1), Umut Şenduygu(13), Harun Ceyhan(6), Özhan Yılmaz(7), Tahir Çetin(8), Ömer Can Nergiz(17), Melih Yıldırım(11), Okan Fidan(3), Erkan Ebem(5), Cihan Demir(10), Tayfun Gören(4),
Yeniçağa Spor takımı ilk 11: İbrahim Gökkaya(1), Furkan Güler(2), Muhammet Ertan(4), Eray Sefer(5), Emre Öztürk(6), Barış Dikmen(3), Berkay Şengül(7), Cengizhan Koç(11), Serkan Ünal(9), Tarık Tekinalp(10), Suat Erol(17)
Goller: Dk. 27 Melih Yıldırım(11), Dk. 86. Ömer Can Nergiz(17) ( Aladağ Spor), Dk. 6 Serkan Ünal(9), Dk. 15 Berkay Şengül(7), Dk. 19 Serkan Ünal(9), Dk.22 Cengizhan Koç(11), Dk. 44 Tarık Tekinalp(10), Dk. 50 Cengizhan Koç(11), Dk. 54 Suat Erol(17),Dk. 63 Serkan Ünal (9), Dk. 68 Emre Öztürk(6), Dk. 74 Emre Öztürk(6), Dk. Serkan Ünal(9)
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