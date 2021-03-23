“Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti”

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 3-0 mağlup eden Bursaspor’da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşil-beyazlı takımın Boluspor’la yaptığı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ataberk Dadakdeniz’den eldivenleri alan Canberk Yurdakul, açıklamalarda bulundu.

Ankaraspor maçından sonra Adanaspor galibiyeti ile kaleyi koruduğu üst üste iki maçta da takımının galip gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Deplasmandan 3-0 gibi net bir skorla galip gelmek harikaydı. Oynayan oynamayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi. Bravo takım” ifadelerini kullandı.