Golbol Milli Takımı Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadın Mili Takımı Ankara'da, Erkek Mili Takımı ise Bolu'da hazırlıklarını gerçekleştirecek. Kadın Golbol Milli Takımı, 5-14 Ekim'deki Avrupa Şampiyonası kapsamında hazırlık kampını 30 Mayıs'ta tamamlayacak. Hazırlıkları 26 Mayıs'ta son bulacak Erkek Golbol Milli Takımı ise hem Avrupa Şampiyonası hem de temmuz ayında Amerika'da düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları kota müsabakalarında yarışacak.

Kampa katılan sporcular şunlar:

Kadın Golbol Milli Takımı: Sevda Altunoluk, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Neşe Mercan, Kader Çelik, Reyhan Yılmaz, Sevtap Altunoluk.

Erkek Golbol Milli Takımı: Ekrem Dündoğru, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Hüseyin Alkan, Tekin Okan Düzgün, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz.