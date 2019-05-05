Gölcükspor'la imkansızı başardı

Haber: Gökhan Aksoy

3.Lig 3.Grup'ta son haftaya düşme hattında giren Gölcükspor, deplasmanda aynı korkuyu yaşayan 2 puan gerisindeki Bağcılarspor'a konuk oldu. Kırmızı siyahlı ekip, İstanbul deplasmanında 5-1 gibi net skorla kazandı ve kümede kalmayı başardı.

AHDE VEFA ÖRNEĞİ

Ligin bitimine dört hafta kala kümeye düştü gözüyle bakılan Gölcükspor'da takım yöneticileri ve Gölcük'ün önde gelen isimleri Bolu'ya gelerek deneyimli Teknik Direktör Ali Beykoz'u Gölcük'e götürmüşlerdi. Gölcükspor, Ali Beykoz yönetiminde çıktığı dört karşılamadan iki galibiyet iki beraberlik aldı. Haber merkezimizin maç sonrası ulaştığı Teknik Direktör Ali Beykoz, "Öncelikle bana inananları mahcup etmediğim için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Zorlu bir görevi üstlendiğimi ve almış olduğum riskin farkındaydım. Gölcük benim ikinci evim, bana gelen yöneticilerimizi ve Gölcük'ün önde gelen insanlarını geri çeviremezdim. Maçların ikisi play-off ikisi de düşme potasındaki takımlarlaydı. Ligin son maçına kadar kümede kalma şansımızı devam ettirdik. Son maç rakibimizleydi ve bu maçının sadece 90 dakikalık bir maç olmadığını biliyorduk. 30 yıllık bir maçtı ve farklı kazanarak Gölcük'ü sevince boğduk. Bize destek olan, inanan herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2019, 14:17