Gölcük’te rahvan heyecanı

Haber: Aysun Beykoz

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu, Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanında bulunan Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde 15 Eylül Pazar günü düzenlenecek. İhsaniye Koşusu Rahvan Binicilik yarışmaları için Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir, Ödemiş, Turgutlu, Kütahya, Sapanca, Nazilli, Bursa, Konya, Afyon gibi illerden rahvan at sahipleri bu önemli yarışlara katılmak için Gölcük’e gelecekler. Bu yıl ki yarışlarda ülke genelinde tanınan Atlı Okçuluk Takımı gösteri yapacak ayrıca Mehter Takımı da katılımcılara muhteşem bir konser verecek. Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu 10 kategoride yapılacak. Yarışlar baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü taylar, üçlü taylar, ithal atlar A, ithal atlar B, Tozkoparan kategorileri bulunuyor. Büyük rekabetin olması beklenen yarışlar nefesleri kesecek.

BÜYÜK GÜN PAZAR

On farklı kategoride yapılacak yarışlarda en büyük ödül Baş kategorisinde 10 bin TL olarak birinci olana verilecek. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanındaki Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde 15 Eylül Pazar günü saat 13.00’de başlayacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada atlı okçuluk ve mehteran gösterisiyle beraber bu önemli yarışlara tüm hemşehrilerini davet etti.