Haber: Erdal Tanrıverdi

Düz koşularda sürekli yana yana koşan ikili birlikte ve aynı takımda oynayacak olmanın avantajlarını konuşuyorlar.

Hollanda'dan da tanışan iki oyuncudan yeni transfer Mitchell te Vrede Poepon'un kendisine çok yardımcı olduğunu, takımdaki diğer Hollandalılar ve daha önce Hollanda da oynamış oyuncuların çokluğu ile birlikte yabancılık çekmediğini vurguladı. Takım içinde rekabetin arttığı her dakikada Poepon ve Mitchell te Vrede arasındaki tatlı rekabet teknik heyetinde yüzünü güldürüyor. Fuat hocanın maçların gidişatına ve skorun durumuna göre iki oyuncuyu birlikte kullanmanın da planlamasını şimdiden yaptığı öğrenildi.