Haber: Esra Öztürk

Süper Lig'e yükselme yarışının kıyasıya sürdüğü TFF 1. Lig'de, puan maratonunun 21 haftası geride kalırken, Boluspor "golcünün kralı bizde" mesajı verdi. Boluspor’un 13 gollü golcüsü Poepon, Ümraniye maçında fileleri havalandırarak zirvedeki yerini kaptırmadı. Gol sayısını 13 gole çıkaran Poepon, en tepede yer alan Bekamenga Jahovic ve Bekamenga, sezon sonuna kadar krallık için çetin bir savaş verecek. Bu isimlerin dışında, Göztepeli Umut Nayir de Urfa maçında attığı 2 golle yarışta iddiasını kanıtladı. Ligde 9 gole ulaşan Umut Nayir yarışta 4. sırada yerini aldı. Kupada da attığı 5 golle toplamda 14 gole ulaşan Umut, Jahovic ile birlikte sarı-kırmızılı ekibin gol sorununa ilaç oldu. Manisaspor'un golcüsü Bahattin Köse de üçlüyü 8 golle takip ediyor.

KRALLIK YARIŞI

13 GOL: Jahovic (Göztepe), Bekamenga (Balıkesir), Poepon (Bolu) 11 GOL: Dialiba (Y.Malatya), Pote (A.Demir) 10 GOL: Bruno (Eskişehir), Özgür Can (Giresun) 9 GOL: Umut (Göztepe) 8 GOL: Bahattin (Manisa), Burhan Eşer (Sivas), Semih (Eskişehir) 7 GOL: Erkan (Eskişehir), Muhammet Reis (G.Antep BŞB)