Gönlümün Sultanısın!

Haber: N.Halid Altundal

İyi başladığı ligde bir ara duraksayan Bolu Belediyespor son haftalarda yeniden kendine gelmeyi başladı. Zorlu Batı Grubundaki ilk sezonunda ilk dörde kalarak play-off'u hedefleyen filenin sultanları Karşıyaka'yı sahasında konuk etti. 3 sette de geriye düşen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız bu 3 seti de öne bitirerek maçta bir inanılmazı başardı. Setlere kötü başlayan yeşil beyazlılar özellikle bu setlerin son bölümlerinde maça ağırlığını koymayı başardı. Filenin sultanları hep geriden gelip kazandığı setleri 27-25, 28-26 ve 25-23 gibi kritik sayılarla kazandı. Maçı 3-0 kazanmayı başaran Bolu Belediyespor'u Bolu belediye başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediyespor başkanı Sinan Barut'ta yalnız bırakmadı. Mücadele sonunda iki başkan sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşanan mücadele sonunda Bolu’nun Sultanları büyük sevinç yaşadı. Ligde 35 puana ulaşarak Play-of yolunda önemli bir avantaj yakalayan temsilcimiz haftaya deplasmanda Mehmet Erdem Akademiye konuk olacak.