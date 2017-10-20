Haber: Semih BAYKAL

Boluspor ligin 9.hafatasında 22 Eylül Pazar günü saat 18:00 da Balıkesirspor Baltok takımı ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak maçı Çağatay Şahan’ın yöneteceği maçın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut, Gökhan Memişoğlu yapacak. 4. hakem olarak Erkan Özdamar görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Ekim Cuma

18.00: Adanaspor A.Ş – MKE Ankaragücü: Abdullah Yılmaz

21 Ekim Cumartesi

13.00:İstanbulspor A.Ş. – Altınordu A.Ş: Bülent Birincioğlu

13.00: Denizlispor – Adana Demirspor: Burak Şeker

19.30: Gaziantepspor – Çaykur Rizespor A.Ş.: Murat Özcan

22 Ekim Pazar

13.00: Ümraniyespor – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Engin

13.00: Akın Çorap Giresunspor – Grandmedıcal Manisaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

15.30: Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka

15.30: Elazığpsor – Samsunspor: Kadir Sağlam

18.00: Boluspor – Balıkesirspor Baltok: Çağatay Şahan