Haber: Semih BAYKAL
Boluspor ligin 9.hafatasında 22 Eylül Pazar günü saat 18:00 da Balıkesirspor Baltok takımı ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak maçı Çağatay Şahan’ın yöneteceği maçın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut, Gökhan Memişoğlu yapacak. 4. hakem olarak Erkan Özdamar görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Ekim Cuma
18.00: Adanaspor A.Ş – MKE Ankaragücü: Abdullah Yılmaz
21 Ekim Cumartesi
13.00:İstanbulspor A.Ş. – Altınordu A.Ş: Bülent Birincioğlu
13.00: Denizlispor – Adana Demirspor: Burak Şeker
19.30: Gaziantepspor – Çaykur Rizespor A.Ş.: Murat Özcan
22 Ekim Pazar
13.00: Ümraniyespor – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Engin
13.00: Akın Çorap Giresunspor – Grandmedıcal Manisaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
15.30: Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
15.30: Elazığpsor – Samsunspor: Kadir Sağlam
18.00: Boluspor – Balıkesirspor Baltok: Çağatay Şahan
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