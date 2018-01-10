Haber: Esra Öztürk

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Şahin Ertem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığı mesajda “İletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer alan basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir. Gücünü, zenginliğini ve malzemesini bulunduğu ortamdan alan basın, her zaman kamu yararını göz önünde bulundurmalıdır. Meslek ilkelerini ve etiğini göz önünde tutarak, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla çalışmalarını devam ettireceğine inandığım ilimizde görev yapan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü΄nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.