Göynük 1 Puanla Başladı

BAL Ligi 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor ilk hafta maçında Devrek Belediyespor’u konuk ederken sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Göynük 1 Puanla Başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Göynük Belediyespor sezonun ilk maçında sahasında Devrek Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele önceki gün saat 15.00’te Karaçayır 4 Nolu Çim Sahada oynandı. Maçı Uğurcan Gökler yönetti. Rakibiyle denk bir mücadele sergileyen temsilcimiz yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. 87'nci dakikada Devrek Belediyespor'da Arif'in ceza sahası dışında attığı gol faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Önemli 1 puanla başlayan temsilcimiz Göynük Belediyespor lige de moralle başlamış oldu. kGöynük Belediyespor gelecek deplasmanda Ankara temsilcisi Çubukspor’a konuk olacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kupada Düdük Arslan’da
Kupada Düdük Arslan’da
  1. Spor

banner133

banner129