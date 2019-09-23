Göynük 1 Puanla Başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Göynük Belediyespor sezonun ilk maçında sahasında Devrek Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele önceki gün saat 15.00’te Karaçayır 4 Nolu Çim Sahada oynandı. Maçı Uğurcan Gökler yönetti. Rakibiyle denk bir mücadele sergileyen temsilcimiz yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. 87'nci dakikada Devrek Belediyespor'da Arif'in ceza sahası dışında attığı gol faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Önemli 1 puanla başlayan temsilcimiz Göynük Belediyespor lige de moralle başlamış oldu. kGöynük Belediyespor gelecek deplasmanda Ankara temsilcisi Çubukspor’a konuk olacak.