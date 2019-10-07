Göynük 1 Puanla Yetindi

Haber: Aysun Beykoz

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grupta ilk kez mücadele eden Göynük Belediyespor ile şampiyonluk mücadelesi veren olan Bartınspor, sezonun üçüncü maçında Karaçayır’da karşı karşıya geldi. Sezona 1 beraverlik ve 1 galibiyetle iyi başlayan temsilcimiz, Bartınspor ile 4 nolu sahada saat 15:00'te başlayan karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Utku Doğan yönetti. Göynüklü sporseverlerin yanı sıra Bartın'dan giden yaklaşık 100 kişilik taraftar bu önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Maça baskılı başlayan ev sahibi ekip maçın 10.dakikasında kaptanı Metehan'la 1-0 öne geçti. Golden sonra müsabakada dengeyi kuran Bartınspor beraberlik için rakip kaleyi baskı altına alsa da ilk yarıda bu hedefine ulaşamadı:1-0. İkinci yarıya daha derli toplu bir oyun sergileyen Bartınspor, 66.dakikada gelişen organize atakta Ulaş'ın kafa golüyle maçta dengeyi sağladı:1-1. Göynük Belediyespor, Bartınspor kalesinde etkili pozisyonlar yakalasa da her iki takım da eşitliği bozamadı ve puanlar paylaşıldı. Bu skorla geride kalan 3 haftada 5 puan toplayan temsilcimiz 5 puanla 4.sırada yer alıyor. Göynük Belediyespor önümüzdeki hafta sonu deplasmanda Eskişehir temsilcisi Yunus Emrespor’a konuk olacak.