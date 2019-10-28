Göynük 2.Yarıda Coştu

Haber: Birol Ertunç

Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan Göynük Belediyespor son 2 haftayı son dakika golleriyle yenik kapatmıştı. Temsilcimiz 6.hafta maçında Yaylacık Gençlik Spor’u konuk etti. Mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Bolu Karaçayır Çim Saha’da oynandı. Temsilcimizde 3 puan için çıktığı maçın ilk yarısında birçok pozisyonu kaçırınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. İlk yarıda 1 topu de direkten dönen temsilcimiz 2.yarıda coştu. Maçı 4-0 kazanan ekibimiz bu sonuçla 8 puanla 6.sıraya yükseldi. Göynük Belediyespor 7.haftada 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Çilimli Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.