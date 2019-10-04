Göynük 3 Puan İçin Sahada

BAL Ligi 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor 3.hafta maçında 6 Ekim Pazar günü Bartınspor’u konuk edecek.

Göynük 3 Puan İçin Sahada

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Çubukspor’u 1-0 yenen Göynük Belediyespor 3.hafta maçında Bartınspor’u ağırlayacak. Mücadele yarın saat 15.00’te Karaçayır Çim Sahada oynanacak. BAL Ligi 6.Grupta 3.hafta maçlarının programı şöyle:

6 Ekim Pazar

15.00: Anadolu Üniversitesi-Kırıkkale Büyük Anadolu: Ahmet Resuloğlu

15.00: Haymana Belediyespor-Yunusemre Spor: Ali Kılıç

15.00: Göynük Belediyespor-Bartınspor: Utku Doğan

15.00: Çilimli Belediyespor-Çubukspor: Engin Ferik

15.00: Kdz.Ereğlispor-Devrek Belediyespor: Burak Altınel

15.00: Ankara T.K.İ.-Beyköy Belediyespor: Halil Erdoğan

15.00: Yaylacık Gençlik Spor-Keçiören Belediye Bağlum: Mertcan Erölmez

Esra Perçin

Esra Perçin

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