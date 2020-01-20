Göynük 3 Puanı Kaçırdı

Haber: Ceylan Beykoz

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Gönyük Belediyespor iyi geçirdiği ilk yarının ardından ikinci yarının ilk maçını deplasmanda Devrek Belediyespor ile oynadı. Devre arasını iyi geçiren ve yaptığı transferlerle gücüne güç katan Devrek Belediyespor temsilcimiz Göynük Belediyespor karşısına 6 eksikle çıktı. Yeni transferlerin lisansının yetişmemesi yanı sıra ilk yarıdaki kadrodan bazı futbolcuların askere gitmesi ve sakatlıklarla sahaya tam kadro çıkamadı. Fazla transfer yapmayan temsilcimiz rakibi karşısında ilk yarıda gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. Temsilcimiz 51.dakikada 1-0 öne geçti. Golden sonra Devrek Belediyespor'un baskısı sonuç verdi ve beraberlik golü maçın son bölümlerinde Süleyman'dan geldi. Galibiyet için yüklenen kırmızı-beyazlı temsilcimiz baskıdan sonuç alamayınca karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Devrek Belediyespor bu sonuçla 21 puana yükselirken, rakip Göynük Belediyespor ise 18 puana ulaştı. Göynük Belediyespor önümüzdeki hafta Çubukspor takımını konuk edecek.