Göynük 3 puanı tek golle aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden temsilcimiz Göynük Belediyespor, ligin 15.haftasında Karaçayır Spor Kompleksi’nde Ankara temsilcisi Çubukspor ile karşı karşıya geldi. Haftaya 10.sırada giren Göynük Belediyespor, zorlu rakibi karşısında etkili bir futbol sergilerken ilk yarıda 3 net pozisyondan yararlanamadı ve devre 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan temsilcimiz girdiği bir çok pozisyondan yararlanamazken aradığı golü 81.dakikada buldu. Oyuna 78’inci dakikada Gökhan Erdoğan’ın yerine dahil olan Rüştü Emre Yılmaz 81.dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göynük Belediyespor sahadan tek golle galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonuçla puanını 21’e çıkaran Göynük Belediyespor 8’inci sıraya yükselirken, konuk ekip Çubukspor 23 puanla 5.sırada yer aldı. Temsilcimiz ligin 16.haftasında deplasmanda Bartınspor’un konuğu olacak.

Göynük Belediyespor: Metehen Erkoç, Emin Kaan Arslan, Yasin İlhan, Hakan Özkan, Kerim Ufuk Özalp, Ali Burak Dursun, Uğur Güllü, Enes Güler (Dk 85.Samet Gökkaya), Mustafa Mert Bulut, Gökhan Erdoğan (Dk 78.Rüstü Emre Yılmaz), Kutay Aydın(Dk 90. Yaşar Kaan Tunçer)

Teknik Sorumlu: İrfan Ulusan

Çubukspor: Burak Çetinkaya, Volkan Tümok, Ali Fırat Horasan, Aykut Güler, Cüneyt Öztürk, Serdar Sudun, Fahri Ertuğrul Aydemir (Dk 61. Boğtan Kızıltan), Sefer Sever (Dk 80. Göktuğ Uzunoğlu), Akif Özerli (Dk. 65 Şevket Ayan), Alper Aydın, Tolga Kara

Teknik Sorumlu: Adem Çankaya