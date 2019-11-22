Göynük Anadolu Üniversitesi’ne Karşı

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan Göynük Belediyespor son 4 haftayı farklı mağlubiyetlerle kapatmıştı. Temsilcimiz 10.hafta maçında Anadolu Üniversitesi’ni konuk edecek. Mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Bolu Karaçayır Çim Saha’da oynanacak. Temsilcimizde hedef 3 puan. BAL Ligi 6.Grupta 10.hafta maçlarının programı şöyle:

10.HAFTA

24 Kasım Pazar

14.00: Göynük Belediyesi-Anadolu Üniversitesi

14.00: Haymana Belediyespor-Keçiören B ağlum

14.00: Yunusemrespor-Büyük Anadoluspor

14.00: Bartınspor-Beyköy Belediyespor

14.00: Çubukspor AŞ-Devrek Belediyespor

14.00: Kdz.Ereğli Belediye-Yaylacık Gençlik

14.00: Çilimli Belediyespor-Ankara TKİ