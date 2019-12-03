Göynük Ankara’da Kaybetti

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde 6 haftalık galibiyet özlemine geçen hafta son veren Göynük Belediyespor Ankara’da puan aradı. Temsilcimiz 11.hafta maçında Keçiören Bağlum Belediyespor’a konuk oldu. Mücadele 1 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Keçiören Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’mda oynandı. Zorlu maçı Akif Abdurrahman Morca, Oğulcan Yabanabat, Mehmet Zekat Yılmaz hakem triosu yönetti. 3 puan için sahaya çıkan temsilcimiz sahadan 2-1 yenik ayrılarak Bolu’ya eli boş döndü. Ekibimiz 12.haftada 8 Aralık Pazar günü lider Kırıkkale Büyük Anadoluspor’u saat 14.00’te Karaçayır’da konuk edecek.