Göynük Belediye “BAL”landı: 2-0

Haber: Gökhan Aksoy

Karşılaşmada Göynük Belediyespor’a galibiyeti getiren goller Metehan ve Enes’in ayağından geldi. Mücadeleyi Geredeli taraftarlar Maraton, Göynüklü taraftarlar ise Numaralıdan izledi. Maçtan önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan her 2 takımın tribünlerine giderek taraftarlara, “Hoşgeldiniz” dedi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Erkan, Bayram Öztürk, Ali Seçilmiş

Geredespor: Enis Volkan, Oktay, Gökhan (65.dk.Hazar), Doğukan, Ozan, Harun, Burak (46.dk.Nazif), Yasin, Oğuzhan, Atakan (37.dk.Ahmet Talha), Eşref

Göynük Belediyespor: Atakan Hazım, Kerim Ufuk, Arif, Uğur, Ali Burak, Gökhan (34.dk.Onur), Emre (53.dk.Ertan), Enes, Metehan, Selahattin (83.dk.Sercan)

Goller: 24.dk.Metehan, 34.Enes (Göynük Belediyespor)

Sarı Kartlar: 26.dk.Yasin, 33.dk.Harun, 90.dk.Oğuzhan (Geredespor), 34.dk.Gökhan, 42.dk.Oğuzhan, 44.dk.Emre, 60.dk.Enes, 74.dk.Atakan Hazım (Göynük Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: 75.dk.Emre, 77.dk.Enes (Göynük Belediyespor)

Maçtan Dakikalar

3.dakika: Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Burak yükseldi, top farklı şekilde üstten auta gitti.

12.dakika: Savunmadan seken top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan kötü vurunca Geredespor golden oldu.

14.dakika: Kalecinin önde olduğunu gören Metehan aşırtma denedi, Göynük Belediyesporlu futbolcu başarılı olamadı.

18.dakika: Ozan’ın yaklaşık 40 metreden kullandığı frikiği kaleci aynı güzellikte kornere çeldi.

24.dakika (GOL): Sol taraftan yapılan ortada boş durumda kalan Metehan yerden güzel bir vuruşla Göynük Belediyespor’u öne geçirdi: 1-0.

29.dakika: Oğuzhan’ın kafa vuruşunda Göynük Belediye kalecisi Atakan Hazım mükemmel bir kurtarışa imza attı.

34.dakika (GOL): Kullanılan serbest vuruşta Enes topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi ve Göynük farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

44.dakika: Burak’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Maçın ilk yarısı 2-0 Göynük Belediyespor’un üstünlüğü ile tamamlanırken, Göynük Belediyespor kalecisi Atakan Hazım müthiş kurtarışlara imza attı.

62.dakika: Oğuzhan’ın frikik vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

64.dakika: Selahattin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu kaleciye nişanladı.

68.dakika: Oğuzhan cezasahası dışından çok iyi vurdu, top az farkla auta gitti.

74.dakika: Hakem cezasahasında elle oynama gerekçesi ile Geredespor’a penaltı verdi. Ahmet penaltıyı kaleciye nişanladı.

87.dakika: Doğukan’ın plasesinde top az farkla yandan auta gitti. Maçı 2-0 kazanan Göynük Belediye BAL ligine çıktı. Maçtan sonra Geredeli oyuncu ve taraftarlar Göynük temsilcisine saldırdı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 16:39