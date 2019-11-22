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Göynük Belediyespor'da Kan Değişimi

İlimizi Bölgesel Amatör Lig'te temsil eden Göynük Belediyespor sezona başladığı Hacı KÜRKLÜ ile yollarını ayırdı.

Göynük Belediyespor'da Kan Değişimi

 Haber: Erdal Tanrıverdi

BAL'de 6. Grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'da Hacı KÜRKLÜ'nün görevden ayrılması ile boşalan teknik adam koltuğuna İrfan ULUSAN getirildi. 9.Hafta itibariyle 8 puanla 12.sırada yer alan temsilcimiz 2 Galibiyet 2 Beraberlik 5 Mağlubiyet almış durumda. Temsilcimiz sezon başında gösterdiği performansa tekrar ulaşmak istiyor. Bu bağlamda Bolu Göynük Belediye Başkanı Sn. Ahmet ÇANKAYA ve yönetim kurulu tecrübeli hoca İrfan ULUSAN ile anlaştı. Olay Gündem Gazetesi olarak İrfan ULUSAN ve ekibine başarılar dileriz.

Esra Perçin

Esra Perçin

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