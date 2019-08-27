Göynük Belediyespor'un Rakipleri Belli Oldu

Bu yıl ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Göynük Belediyespor’un grubu belli oldu. Göynük Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’de 6.grupta ilimizi temsil edecek.

Göynük Belediyespor'un Rakipleri Belli Oldu

Haber: Esra Perçin

Bölgesel Amatör Lig’in 6.grubunda dört Ankara takımları, ikişer Düzce, Zonguldak, Eskişehir takımları ve birerde Bolu, Karabük, Kırıkkale, Bartın takımları birbirileriyle kıyasıya mücadele edecekler.

Fikstür Cuma Günü

2019-2020 Sezonu Spor Toto BAL Fikstür Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00'te, İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek. Spor Toto BAL Ligi 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şehrimizi temsil edecek olan Göynük Belediyespor’a bu kıyasıya yarışta Olay Gündem Spor Servisi olarak başarılar dileriz...

Esra Perçin

Esra Perçin

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