Göynük Belediyespor'un Rakipleri Belli Oldu

Haber: Esra Perçin

Bölgesel Amatör Lig’in 6.grubunda dört Ankara takımları, ikişer Düzce, Zonguldak, Eskişehir takımları ve birerde Bolu, Karabük, Kırıkkale, Bartın takımları birbirileriyle kıyasıya mücadele edecekler.

Fikstür Cuma Günü

2019-2020 Sezonu Spor Toto BAL Fikstür Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00'te, İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek. Spor Toto BAL Ligi 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şehrimizi temsil edecek olan Göynük Belediyespor’a bu kıyasıya yarışta Olay Gündem Spor Servisi olarak başarılar dileriz...