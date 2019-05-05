Göynük Belediyespor’a kutlama yemeği

Haber: C. Kutay Aykan

Bölgesel Amatör Lig’e(BAL) yükselme mücadelesi veren Göynük Belediyespor geçtiğimiz hafta karşılaştığı Geredespor’u 2-0 mağlup ederek şampiyon olmuş ve gelecek sezon BAL’da mücadele etmeye hak kazanmıştı. Göynük Belediyesi ise büyük bir başarıya imza atan Göynük Belediyespor için bir kutlama yemeği organize etti. Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde düzenlenen akşam yemeğine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Gençli Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Göynük Belediyespor kulübü yönetimi, teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra siyasiler ve işadamları katıldı.

Yemekte birer konuşma yapan Mansur Şen, Necip Çarıkcı ve Şerafettin Çilkara alınan başarıdan dolayı futbolcuları kutlayarak spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını, sporun gelişmesi için çalışacaklarını söylediler.

“TEMENNİ EDİYORUM Kİ BAL’DAN 3. LİGE ÇIKALIM”

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ise yaptığı konuşmada, “Futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ellerinden geleni yaptılar. Sporda, siyasette, işletmecilikte disiplin çok önemli. Siz hayatınız baharındasınız. Sağlığınıza önem vermeniz gerekir, kişiliğinize çok önem vermeniz gerekir. Şimdi hepinizin bir yerlere gelmek için umudunuz var. Hepiniz olmayabilir ama aranızdan birçokları sivrilebilir. Çünkü bunları biz çok yaşadık, Boluspor’dan milli takıma, Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye giden oyuncuları çok biliyoruz. İnşallah Erpiliç olsun, Boluspor Başkanım olsun, Belediye olsun herkesin bizim arkamızda duracağına ben eminim. Ben iyi niyetimi her zaman muhafaza ederim, mücadeleden asla yılmam. Ben temenni ediyorum ki BAL’dan 3. lige çıkalım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program çalınan müzik eşliğinde yapılan sohbetlerle devam etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2019, 14:27