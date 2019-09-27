Göynük Çubuk Deplasmanında

Haber: Birol Ertunç
İlk hafta mücadelesinde sahasında Devrek Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Göynük Belediyespor 2.hafta maçında Ankara deplasmanına çıkıyor. Mücadele yarın saat 15.00’te Ankara Çubuk İlçe Stadı’nda oynanacak. BAL Ligi 6.Grupta 2.hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Pazar
15.00: Keçiören Bağlum-Anadolu Üniversitesi
15.00: Eskişehir Yunusemrespor-Yaylacık Gençlik
15.00: Bartınspor-Haymana Belediyespor
15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Ankara TKİ
15.00: Çubukspor Futbol AŞ-Göynük Belediyespor
15.00: Devrek Belediyespor-Çilimli Belediyespor
15.00: Beyköy Belediyespor-Kdz.Ereğli Belediye