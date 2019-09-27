Göynük Çubuk Deplasmanında

BAL Ligi 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor 2.hafta maçında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Çubukspor’a konuk olacak.

Göynük Çubuk Deplasmanında

Haber: Birol Ertunç

İlk hafta mücadelesinde sahasında Devrek Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Göynük Belediyespor 2.hafta maçında Ankara deplasmanına çıkıyor. Mücadele yarın saat 15.00’te Ankara Çubuk İlçe Stadı’nda oynanacak. BAL Ligi 6.Grupta 2.hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Pazar

15.00: Keçiören Bağlum-Anadolu Üniversitesi

15.00: Eskişehir Yunusemrespor-Yaylacık Gençlik

15.00: Bartınspor-Haymana Belediyespor

15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Ankara TKİ

15.00: Çubukspor Futbol AŞ-Göynük Belediyespor

15.00: Devrek Belediyespor-Çilimli Belediyespor

15.00: Beyköy Belediyespor-Kdz.Ereğli Belediye

Esra Perçin

Esra Perçin

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