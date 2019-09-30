Göynük Deplasmanda Kazandı

Haber: Esra Perçin

İlk hafta evinde Devrek Belediyespor’u konuk eden ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan Göynük Belediyespor 2.hafta maçında Ankara’da Çubukspor ile karşılaştı. Çubuk İlçe Stadyumu’nda oynanan maçı Metehan Ayyürek, Metin Uçar, Huriye Gamze Aslan triosu yönetti. Rakibini 1-0 yenen ekibimiz istediği 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. 2 maçta 4 puana ulaşan Göynük Belediyespor kalesini de gole kapattı. Göynük Belediyespor 3.hafta mücadelesinde 6 Ekim Pazar günü saat 15.00’te ligin güçlü ekiplerinden Bartınspor’u konuk edecek.