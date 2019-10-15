Göynük Düelloyu Kaybetti

Haber: C.Kutay Aykan

Maçın 9.dakikasında öne geçen ekibimiz ilk yarının son dakikasında yediği golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. 2.yarının başlarında ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Temsilcimiz bu gole çabuk yanıt verdi ve 2-2 eşitliği yakaladı. Ekibimiz son dakikalarda yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Göynük Belediyespor 5.haftada 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Haymana Belediyespor’u konuk edecek.

Saha: Necdet Yıldırım Futbol Sahası - Eskişehir

Hakemler: Yunus Aytekin Atabek(Hakem), Umutcan Kaymaz(1. Yardımcı Hakem), Berat Binbir(2. Yardımcı Hakem), Bahadır İleri(Dördüncü Hakem)

Yunusemrespor: Hamza, Serkan, Yusuf Sinan, Yavuz, Erçin, Sefa, Caner, Mustafa (67.dk.Sercan), Barış Can (71.dk.Doğukan), Sefer, Alper (83.dk.Birol)

Göynük Belediyespor: Metehan, Gürol, Emin Kaan, Enes (69.dk.Samet), Hakan, Ali Burak, Oğuzhan (52.dk.Kerim Ufuk), Mustafa Mert, Uğur, Metehan Şefik (86.dk.Selahattin), İbrahim

Goller: 45 ve 88.dk.Sefer, 52.dk.Barış Can (Yunusemrespor) – 9.dk.İbrahim, 58.dk.Metehan Şefik (Göynük Belediyespor)

Sarı Kartlar: 45.dk.Sefer (Yunusemrespor) – 50.dk.Oğuzhan, 55.dk.Mustafa Mert, 61.dk.Kerim Ufuk, 86.dk.Emin Kaan (Göynük Belediyespor)