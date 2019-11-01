Göynük Düzce Deplasmanında

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta Yaylacık Gençlik Spor’u rahat bir oyunla 4-0 yenen temsilcimiz ligde 6.sırada bulunuyor. Ekibimiz 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Çilimli Belediyespor ile Düzce Şıralık 2 Nolu Saha’da karşılaşacak. Başarılı takımımızda hedef 3 puan. Ligde 7.hafta maçlarının programı şöyle:

3 Kasım Pazar

14.00: Çilimli Belediyespor-Göynük Belediyespor

14.00: Yaylacık Gençlik Spor-Beyköy Belediyespor

14.00: Keçiören Belediye Bağlum-Çubukspor Futbol AŞ

14.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Devrek Belediyespor

14.00: Kdz.Ereğli Belediyespor-Haymana Belediyespor

14.00: Ankara TKİ-Eskişehir Yunus Emre

14.00: Anadolu Üniversitesi-Bartınspor

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 14:36