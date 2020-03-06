Göynük Ereğli’ye Karşı

Haber: Volkan Yılmaz
8 Mart Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 21.hafta maçı olan Karadeniz Ereğli Belediyespor-Göynük Belediyespor müsabakası Ereğli Beyçayır Sahası’nda oynanacak. Ligin 2.yarısına kadın başkanıyla başlayan ve Türkiye’de adından söz ettiren Göynük Belediyespor geçtiğimiz hafta evinde Çilimli Belediyespor’a 3-1 mağlup olarak sporseverleri üzmüştü. Ekibimiz Kdz.Ereğli Belediyespor maçı öncesi 25 puanla 11.sırada yer alıyor. Bu maça ekibimiz 3 puan için çıkacak. Haftanın programı şöyle:
6.Grup 21.Hafta
8 Mart Pazar
14.00: Keçiören Bağlum-Bartınspor
14.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Çubukspor
14.00: Beyköy Belediye-Devrek Belediyespor
14.00: Ankara TKİ-Haymana Belediyespor
14.00: Kdz.Ereğli Belediye-Göynük Belediyespor
14.00: Anadolu Üniversitesi-Yunusemrespor