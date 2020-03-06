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Göynük Ereğli’ye Karşı

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor 21.hafta mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediye takımına konuk oluyor.

Göynük Ereğli’ye Karşı

Haber: Volkan Yılmaz

8 Mart Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 21.hafta maçı olan Karadeniz Ereğli Belediyespor-Göynük Belediyespor müsabakası Ereğli Beyçayır Sahası’nda oynanacak. Ligin 2.yarısına kadın başkanıyla başlayan ve Türkiye’de adından söz ettiren Göynük Belediyespor geçtiğimiz hafta evinde Çilimli Belediyespor’a 3-1 mağlup olarak sporseverleri üzmüştü. Ekibimiz Kdz.Ereğli Belediyespor maçı öncesi 25 puanla 11.sırada yer alıyor. Bu maça ekibimiz 3 puan için çıkacak. Haftanın programı şöyle:

6.Grup 21.Hafta

8 Mart Pazar

14.00: Keçiören Bağlum-Bartınspor

14.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Çubukspor

14.00: Beyköy Belediye-Devrek Belediyespor

14.00: Ankara TKİ-Haymana Belediyespor

14.00: Kdz.Ereğli Belediye-Göynük Belediyespor

14.00: Anadolu Üniversitesi-Yunusemrespor

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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