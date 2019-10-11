Göynük Eskişehir Deplasmanında

Haber: Birol Ertunç
Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan yenilgisiz Göynük Belediyespor 4.hafta maçında Eskişehir Deplasmanında Yunus Emrespor’a konuk olacak. Mücadele yarın saat 15.00’te Necdet Yıldırım Futbol Sahası’nda oynanacak. Temsilcimizde hedef namağlup durumu korumak. BAL Ligi 6.Grupta 4.hafta maçlarının programı şöyle:
13 Ekim Pazar
15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Keçiören Belediyesi Bağlum
15.00: Beyköy Belediyespor-Anadolu Üniversitesi
15.00: Devrek Belediyespor-Ankara T.K.İ.
15.00: Çubukspor Futbol A.Ş.-Kdz.Ereğli Belediyespor
15.00: Bartınspor-Çilimli Belediyespor
15.00: Eskişehir Yunusemre-Göynük Belediyespor
15.00: Haymana Belediyespor-Yaylacık Gençlik Spor