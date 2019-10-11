Göynük Eskişehir Deplasmanında

BAL Ligi 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor 4.hafta maçında 13 Ekim Pazar günü Yunus Emrespor’a konuk olacak.

Göynük Eskişehir Deplasmanında

Haber: Birol Ertunç

Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan yenilgisiz Göynük Belediyespor 4.hafta maçında Eskişehir Deplasmanında Yunus Emrespor’a konuk olacak. Mücadele yarın saat 15.00’te Necdet Yıldırım Futbol Sahası’nda oynanacak. Temsilcimizde hedef namağlup durumu korumak. BAL Ligi 6.Grupta 4.hafta maçlarının programı şöyle:

13 Ekim Pazar

15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Keçiören Belediyesi Bağlum

15.00: Beyköy Belediyespor-Anadolu Üniversitesi

15.00: Devrek Belediyespor-Ankara T.K.İ.

15.00: Çubukspor Futbol A.Ş.-Kdz.Ereğli Belediyespor

15.00: Bartınspor-Çilimli Belediyespor

15.00: Eskişehir Yunusemre-Göynük Belediyespor

15.00: Haymana Belediyespor-Yaylacık Gençlik Spor

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U14 ve U16’da Heyecan Sürüyor
U14 ve U16’da Heyecan Sürüyor
  1. Spor

banner133

banner129