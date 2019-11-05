Göynük Farklı Mağlup

Haber: Volkan Yılmaz

Göynük Belediyespor Düzce Şıralık Stadında oynanan karşılaşmada rakibi Çilimli Belediyespor’a 4-0 yenildi. Çilimli Belediyespor’un gollerini 10. dakikada Osman Boz, 52 ve 61.dakikalarda penaltıdan Erkan İnan, 68. Dakikada Sercan Şaşmaz attı. Göynük Belediyespor bu sonuçla ligde 10.sıraya geriledi. Temsilcimiz 8.haftada 10 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Karaçayır’da Kdz.Ereğli Belediyespor’u konuk edecek.

Stat: Düzce Şıralık

Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Baran Can Durmuş, Orhun Aydın Duran

Çilimli Belediyespor: Ramazan, Ercan, Sercan, Volkansel, Osman, Hüseyin (72.dk.Sergen), Erkan, Eren (61.dk.Mert), Mustafa Kahraman (81.dk.Mustafa Hünerli), Aydın, Yusuf

Göynük Belediyespor: Metehan, Gürol, Emin Kaan, Enes, Hakan, Ali Burak (66.dk.Furkan), Kerim Ufuk, Mustafa Mert, Uğur, Metehan Şefik (66.dk.Gökhan), İbrahim (59.dk.Samet)

Goller: 8.dk.Osman, 52.ve 58.dk.Erkan, 69.dk.Sercan (Çilimli Belediyespor)

Kırmızı Kart: 56.dk.Emin Kaan (Göynük Belediyespor)

Sarı Kartlar: 90.dk.Yusuf (Çilimli Belediyespor) – 58.dk.Gürol (Göynük Belediyespor)