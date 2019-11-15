Göynük Galibiyet İçin Sahada

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta sahasında güçlü takım Karadeniz Ereğli Belediyespor’a 4-1 kaybeden temsilcimiz ligde 12.sırada bulunuyor. Ekibimiz 17 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Ankara TKİ ile Altındağ Örnek Stadı’nda karşılaşacak. Göynük Belediyespor 2 haftalık özleme son vererek ligin başında yakaladığı çıkışı yeniden yakalamak için sahaya çıkacak. Takımımızda hedef 3 puan. Ligde 6.Grupta 9.hafta maçlarının programı şöyle:

9.HAFTA

17 Kasım Pazar

14.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Bartınspor

14.00: Beyköy Belediyespor-Çubukspor Futbol AŞ

14.00: Yaylacık Gençlik Spor-Devrek Belediyespor

14.00: Anadolu Üniversitesi-Haymana Belediyespor

14.00: Keçiören Bld.Bağlum-Yunusemrespor

14.00: Kdz.Ereğli Belediyespor-Çilimli Belediyespor

15.00: Ankara TKİ-Göynük Belediyespor