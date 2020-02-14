Göynük Haymana’ya Karşı

Haber: Volkan Yılmaz

16 Şubat Pazar günü saat 14.00’te oynanacak olan BAL ligi 18.hafta maçı olan Haymana Belediyespor-Göynük Belediyespor müsabakası Ankara Polatlı İlçe Stadı’nda oynanacak. Ligin 2.yarısına kadın başkanıyla başlayan ve Türkiye’de adından söz ettiren Göynük Belediyespor geçtiğimiz hafta Bolu’da etkili olan kar yağışı sonrası Yunusemrespor maçı ertelenince maç yapmamıştı. Ekibimiz Haymana maçı öncesi 21 puanla 10.sırada yer alıyor. Zorlu karşılaşmaya ekibimiz 3 puan için çıkacak. Haftanın programı şöyle:

6.Grup 18.Hafta

16 Şubat Pazar

14.00: Beyköy Belediyespor-Keçiören Bağlum

14.00: Devrek Belediyespor-Anadolu Üniversitesi

14.00: Çubukspor Futbol AŞ-Ankara TKİ

14.00: Haymana Belediye-Göynük Belediyespor

14.00: Yunusemrespor-Çilimli Belediyespor

14.00: Bartınspor-Kdz.Ereğli Belediyespor