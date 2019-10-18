Göynük Haymana’ya Karşı

Haber: Birol Ertunç
Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan Göynük Belediyespor İlk yenilgisini geçen hafta Eskişehir deplasmanında almıştı. Temsilcimiz 5.hafta maçında Haymana Belediyespor’u konuk edecek. Mücadele 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Bolu Karaçayır Çim Saha’da oynanacak. Temsilcimizde hedef 3 puan. BAL Ligi 6.Grupta 5.hafta maçlarının programı şöyle:
5.HAFTA
19 Ekim Cumartesi
15.00: Göynük Belediyespor-Haymana Belediyespor
15.00: Ankara TKİ-Çubukspor Futbol AŞ
20 Ekim Pazar
15.00: Çilimli Belediye-Yunusemrespor
15.00: Anadolu Üniversitesi-Devrek Belediye
15.00: Kdz.Ereğlispor-Bartınspor
15.00: Keçiören Bağlum-Beyköy Belediyespor
15.00: Yaylacık Gençlik-Kırıkkale Büyük Anadolu