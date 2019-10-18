Göynük Haymana’ya Karşı

Haber: Birol Ertunç

Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan Göynük Belediyespor İlk yenilgisini geçen hafta Eskişehir deplasmanında almıştı. Temsilcimiz 5.hafta maçında Haymana Belediyespor’u konuk edecek. Mücadele 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Bolu Karaçayır Çim Saha’da oynanacak. Temsilcimizde hedef 3 puan. BAL Ligi 6.Grupta 5.hafta maçlarının programı şöyle:

5.HAFTA

19 Ekim Cumartesi

15.00: Göynük Belediyespor-Haymana Belediyespor

15.00: Ankara TKİ-Çubukspor Futbol AŞ

20 Ekim Pazar

15.00: Çilimli Belediye-Yunusemrespor

15.00: Anadolu Üniversitesi-Devrek Belediye

15.00: Kdz.Ereğlispor-Bartınspor

15.00: Keçiören Bağlum-Beyköy Belediyespor

15.00: Yaylacık Gençlik-Kırıkkale Büyük Anadolu