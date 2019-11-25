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Göynük Kötü Gidişi Bitirdi

BAL Ligi 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor 10.hafta maçında 24 Kasım Pazar günü Anadolu Üniversitesi’ni konuk ederken sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Göynük Kötü Gidişi Bitirdi

Haber: Volkan Yılmaz

Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Göynük Belediyespor 6 haftalık mağlubiyet serisine son vermeyi başardı. Ligde 3 maçta 5 puanla çok iyi başlayan Göynük Belediyespor son 6 haftayı farklı mağlubiyetlerle kapatmıştı.  Temsilcimiz 10.hafta maçında Anadolu Üniversitesi’ni konuk etti. Mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Bolu Karaçayır Çim Saha’da oynandı. Temsilcimiz 3 puan hedefiyle maça çıktı. Faruk Küstül, Coşkun Yalçın, Oktay Akıllı hakem üçlüsünün yönettiği maçta etkili bir oynayan Göknük Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrılarak puanını 11’e çıkardı. Ekibimiz 11.haftada 1 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Keçiören Bağlum Belediyespor ile Ankara’da karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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