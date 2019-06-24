Göynük Kürklü İle "Devam" Dedi

Haber: C.Kutay Aykan

Takımına son iki sezonda final heyecanı yaşatan ve geçtiğimiz sezon Geredespor'u final maçında 2-0 yenerek Yeniçağaspor'un düştüğü Bölgesel Amatör Lige adını yazdıran Göynük Belediyespor genç teknik adam Hacı Kürklü ile bu ligde mücadele edecek. İlimizin yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olan Hacı Kürklü Göynük Belediyespor ile önceki sezonda final heyecanı yaşamış, penaltılarla BAL liginde ilimizi temsil etme hakkını elde edememişti.

HACI KÜRKLÜ VE VOLKAN BAYER

Geçtiğimiz sezon ise Geredespor ile önemli bir final maçında 2-0'lık sonuçla BAL ligine yükselen Göynük Belediyespor yönetimi doğru bir karar vererek teknik sorumlu Hacı Kürklü ile devam kararı aldı. Hacı hocanın yardımcılığını Volkan Bayer'in yapacağı öğrenildi.

SEZONU ERKEN AÇACAKLAR

İlimizi ilk defa bu ligde temsil edecek olan Göynük Belediyespor'un önce iç transfer görüşmelerini tamamlayacağı, daha sonra dış transferde önemli isimlerle temasa geçeceği öğrenildi. Temsilcimiz Ağustos ayı başında sezonu açarak yeni sezonun hazırlıklarını sürdürecek..