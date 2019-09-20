Göynük Sezonu Açıyor

Haber: Birol Ertunç
Mücadele yarın saat 15.00’te Karaçayır 4 Nolu Çim Sahada oynanacak. Maçı Uğurcan Gökler yönetecek. BAL Ligi 6.Grupta ilk hafta maçlarının programı şöyle:
22 Eylül Pazar
15.00: Göynük Belediyespor-Devrek Belediyespor
15.00: Eskişehir Yunusemrespor-Bartınspor
15.00: Çilimli Belediyespor-Beyköy Belediyespor
15.00: Ankara T.K.İ.-Keçiören Belediyesi Bağlumspor
15.00: Kdz.Ereğli Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu
15.00: Haymana Belediyespor-Çubukspor Futbol A.Ş.
15.00: Yaylacık Gençlik ve Spor-Anadolu Üniversitesi