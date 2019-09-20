Göynük Sezonu Açıyor

BAL Ligi 6.Grupta ilimizi temsil eden Göynük Belediyespor ilk hafta maçında 22 Eylül Pazar günü Devrek Belediyespor’u konuk edecek.

Göynük Sezonu Açıyor

Haber: Birol Ertunç

Mücadele yarın saat 15.00’te Karaçayır 4 Nolu Çim Sahada oynanacak. Maçı Uğurcan Gökler yönetecek. BAL Ligi 6.Grupta ilk hafta maçlarının programı şöyle:

22 Eylül Pazar

15.00: Göynük Belediyespor-Devrek Belediyespor

15.00: Eskişehir Yunusemrespor-Bartınspor

15.00: Çilimli Belediyespor-Beyköy Belediyespor

15.00: Ankara T.K.İ.-Keçiören Belediyesi Bağlumspor

15.00: Kdz.Ereğli Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu

15.00: Haymana Belediyespor-Çubukspor Futbol A.Ş.

15.00: Yaylacık Gençlik ve Spor-Anadolu Üniversitesi

Esra Perçin

Esra Perçin

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